Западное правительство готовит ряд новых санкций против Российской Федерации.

В списке новых санкций следующие пункты:

Байден в четверг собирается ввести санкции против ряда "российских олигархов" и их семей, в том числе запрет на поездки в США, сообщает Bloomberg; Франция собирается ужесточить санкции против РФ, сообщает Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца после телефонного разговора Макрона и Путина.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о возможности запрета импорта нефти и газа из РФ, заявил, что не исключает никаких вариантов действий. Кроме того, американские сенаторы-республиканцы внесли в Конгресс США законопроект, предполагающий введение санкций в отношении всех государственных компаний России.

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