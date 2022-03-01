Международная платежная система Visa вслед за Mastercard отключает российские банки из-за санкций.

Об этом сообщает глава компании Альфред Ф Келли-мл.

Платежная система принимает "оперативные меры", чтобы обеспечить соблюдение санкций, введенных против России из-за военной операции в Украине, говорится в заявлении.

Сегодня утром Mastercard также объявила, что из-за санкций отключила от своей платежной системы несколько российских финансовых организаций. Но о каких именно банках идет речь, в компании не уточнили. Видимо о тех банках, которые попали под западные санкции (включая Сбербанк и ВТБ).

При этом карты банков, попавших под санкции, не будут работать за границей и при оплате в зарубежных онлайн-магазинах, но продолжат действовать в России.

"Фонд Visa предоставит грант в размере 2 миллионов долларов Фонду США для ЮНИСЕФ, чтобы оказать гуманитарную помощь народу Украины", - написал глава компании.

Напомним, в нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 1 марта 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

Также мы писали о том, что Зеленский прокомментировал переговоры с Россией, которые прошли 28 февраля.

Как украинцы эвакуируются в Европу - в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

Аналитика - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.