Международная платежная система Mastercard отключила несколько российских банков от платежной системы.

Об этом говорится в заявлении главы компании Майкла Мибаха.

"В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard", - сказал он.

По его словам, блокировка происходит в рамках введения санкций против России из-за ее военного вторжения в Украину. Список банков, о которых идет речь, пока не публикуется.

Указано, что Mastercard продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать обязательства по соблюдению требований санкционных распоряжений.

"Вторжение российских вооруженных сил за последнюю неделю было разрушительным для народа Украины. Наши мысли продолжают быть с теми, кто пострадал", - говорится в заявлении Мибаха.

Помимо этого, по его словам, Mastercard работает с партнерами над отправкой в Украину гуманитарной помощи.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

Также мы писали о том, что Зеленский прокомментировал переговоры с Россией, которые прошли 28 февраля.

Как украинцы эвакуируются в Европу — в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

Аналитика — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.