Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Говорит, что Россия пытается захватить Киев.

Его опубликовали официальные страницы президента после 23:00 28 февраля.

Обращение Зеленский начал с того, что Россия обстреляла Харьков, и назвал это военным преступлением. За это он пригрозил Москве международным трибуналом.

"Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, следует остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать", - высказался Зеленский.

Насчёт переговоров с Россией пессимистичен: "Пока у нас нет такого результата, который мы бы хотели получить. Когда делегация вернется, будем определяться, как переходить ко второму этапу".

"Сегодня по инициативе российской стороны прошёл первый этап переговоров Украины и России. Во время их проведения происходили бомбардировки и обстрелы нашей территории, наших городов. Было видно синхронизацию обстрелов с переговорными процессом. Я считаю, что таким нехитрым способом Россия продолжает давить на нас. Не тратьте время! Тактику такую мы не воспринимаем. Справедливые переговоры могут быть только тогда, когда одна сторона не бьет по другой реактивной артиллерией прямо в момент переговоров. Россия заявила свои позиции и от нас прозвучали соотвествующие пункты, чтобы прекратить войну. Когда делегация вернётся в Киев, мы проанализируем услышанное и тогда будем решать, как переходить ко второму раунду переговоров", - заявил Зеленский.

Также он сказал, что по Украине за пять дней вторжения нанесено 56 ракетных ударов и выпущено 113 крылатых ракет.

Данные Зеленского сильно отличаются от американских. Так, представитель в Белом доме заявил, что в день Россия выпускает по Украине около 100 ракет в день. А с начала военной операции по украинской территории было выпущено уже 320 ракет.

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