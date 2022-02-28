В сети распространяется, как утверждается, текст обращения командующего группировкой воздушно-десантных войск России к солдатам и офицерам с объяснением зачем нужна война с Украиной.

Подлинность ее не подтверждена. Но тезисы плюс-минус соответствует тому, что говорят публично в Москве.

В обращении к прапорщикам и офицерам российской армии говорится о том, что решения Верховного главнокомандующего ВС РФ объясняются "нависшей над Украиной угрозой фашизма, насаждаемого и поддерживаемого Западом".

Украинская власть называется "фашистским режимом", который ведет "крайне враждебную политику в отношении своего населения, уничтожая русскую культуру и насаждая в государстве идеологию гитлеровской Германии времен Великой Отечественной войны".

Утверждается, что на протяжении 7 лет на Донбассе "ведется активная военная операция по уничтожению русскоязычного населения", а количество убитых мирных жителей достигло 13 тысяч человек.

Как писала "Страна", в России полномасштабное наступление в Украину 24 февраля назвали "военной операцией". Большинство россиян поддерживают военные действия в Украине, 73% россиян выступают за признание независимости "ЛДНР".

Напомним, 28 февраля в Киеве и Харькове были сильнейшие за все время войны взрывы. Власти украинских городов объявили об угрозе ракетного удара.

В связи с этими событиями в столице изменили время комендантского часа: с 20:00 до 07:00 категорически запрещено передвигаться по городу.