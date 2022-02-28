Большинство опрошенных россиян (68%) скорее поддерживают решение президента России Владимира Путина о проведении военной операции в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 28 февраля на сайте организации.

Скорее поддерживают решение провести специальную военную операцию России в Украине 68% россиян, не поддерживает - каждый пятый опрошенный (22%). Каждый десятый гражданин затруднился ответить (10%), отметили во ВЦИОМ.

При этом 26% участников опроса считают, что цель спецоперации - защита русскоязычного населения "ЛНР" и "ДНР", 20% считают, что ее цель - не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины.

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