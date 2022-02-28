Россия, которая пятый день как начала полномасштабную войну в Украине, обещала помочь украинцам с "паспортами" "ЛДНР" получить патенты на работу, вид на жительство и гражданство в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает МВД России.

Как сообщается, в связи с закрытием пунктов пропуска на границе с Украиной территориальные органы МВД России ориентированы на помощь этим людям в продлении срока пребывания в РФ.

Тем временем российские военные и армия "ЛДНР" также развивают наступление на Донбассе. Жители Волновахи сообщают о гуманитарной катастрофе: город остался без света, воды, тепла и связи с внешним миром.

Напомним, 24 февраля ранним утром Россия под видом "военной операции" начала обстреливать украинские города, пересекши границу. Верховная Рада Украины ввела чрезвычайное положение в стране, военные пытаются противостоять российским танкам и авиации, которые наносят в том числе ракетные удары по мирным городам.

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