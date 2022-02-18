Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в очередной раз повторил, что Украина не станет вести переговоры с "ЛДНР".

Данилов заявил, что Киев не будет проводить выборы на Донбассе по Минским соглашениям, поскольку там 800 тысяч жителей получили паспорта России.

"Мы за выполнение Минска по логике, которая есть в процессе, а не по указкам РФ.

Россия выдала уже 800 тысяч паспортов и требует проведения, в первую очередь, выборы. Как можно проводить выборы, если у людей паспорта другой страны? Это просто невозможно", - заявил секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов по-прежнему не видит угрозы вторжения России. В том числе и в случае неких провокаций на Донбассе.

Так он ответил на вопрос, могут ли нынешние события в Донецке и Луганске (эвакуация и заявления о наступлении ВСУ) использоваться Россией для начала большой войны.

"То есть, Данилов в большую войну не верит", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".