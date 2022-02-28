Сегодня, 28 февраля, в Харькове объявили воздушную тревогу. Также в сети появилось видео российской авиации, которая летит над Харьковской областью.

Ранее под Харьковом в результате российского обстрела пострадали жилые дома. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео из Изюма Харьковской области после российского обстрела. На кадрах видно, что в результате обстрела поврежден жилой дом.

Также сообщалось, что комендантский час в Харькове и области сегодня начнется раньше. В городе, по данным местных властей, есть большое количество диверсионных групп. Также мобилизировался бизнес, который предоставляет большое количество гуманитарной помощи и создают областной гуманитарный центр.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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Обстановка в предыдущий день и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.