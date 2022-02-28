В понедельник, 28 февраля, комендантский час в Харькове и области начнется в три часа дня и продлится до шести утра вторника. Причина этого - большое количество диверсионных групп, которые проникли в город.

Об этом сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Он рассказал, что украинские военнослужащие прошедшей ночью атаковали противника еще до того, ка кон успевал занять свои позиции. В городе есть большое количество диверсионных групп, поэтому в Харькове объявили комендантский час с трех часов дня.

В городе мобилизировался бизнес, которые предоставляет большое количество гуманитарной помощи, в городе создают областной гуманитарный центр.

Напомним, вчера в Харькове был объявлен комендантский час на весь день. В условиях военного времени выход на улицу в запрещенное время может быть расценен как диверсия, и открыт огонь на поражение.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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