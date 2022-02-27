Харьков полностью под контролем ВСУ. Об этом в соцсети заявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

"Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, идет полная зачистка города от врага", - пишет Синегубов.

По его данным, российский враг – совершенно деморализован.

"Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ - сдаются", - добавляет губернатор.

Также он о ситуации по области по состоянию на сегодняшний день.

"Чугуев - полностью контролируемый украинскими войсками, развешены украинские флаги на админпомещениях.

Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируем отдельные колонны русской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу", - сообщил Синегобов.

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