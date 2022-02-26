Cоединенные Штаты Америки и Евросоюз рассматривают возможность отключения от SWIFT отдельных российских банков и компаний, а не всей страны.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN.

Издание пишет, что президент США Джо Байден и его помощники заявили, насколько сложной будет блокировка России от SWIFT, добавив, что США не могут действовать в одностороннем порядке. "Это не та позиция, которую хочет занять остальная Европа", - заявил Байден.

Мы писали, что Германия последней поддержала отключение России от Swift. Вопрос должен решиться в ближайшие дни.

Также сообщали, что в МИД Украины заявили, что решение об отключении России от Swift фактически принято.

Напомним, на этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

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