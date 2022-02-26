Германия поддержала отключение России от Swift. Ранее о том же заявил и премьер Венгрии Орбан. Теперь, судя по всему, это действительно вопрос нескольких дней.

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Мы также писали, что, по данным Reuters, Россию могут отключить от SWIFT через несколько дней.

Что показал второй день, сколько продлится война - в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.