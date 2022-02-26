Решение об отключении Российской Федерации от системы SWIFT будет принято через несколько дней.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова управляющего центральным банком Еврозоны.

"SWIFT - это просто вопрос времени, очень короткого времени, дней", - говорится в сообщении.

В то же время управляющий центрального банка Еврозоны добавил, что подобного решения может оказаться недостаточно.

"Достаточно ли этого? Нет. Нужно ли это? Абсолютно. Санкции имеют смысл только в том случае, если есть издержки для обеих сторон и это будет дорого", - уточнил он.

Напомним, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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