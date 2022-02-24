Президент США Джо Байден в ходе выступления в четверг, 24 февраля, заявил, что Европа не хочет отключать Россию от системы SWIFT.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, американский президент сказал, что вводимые США и союзниками санкции сопоставимы с отключением.

Кроме того, России ограничат возможность проводить операции в долларах, евро и других валютах и введут санкции против крупнейших банков.

Напомним, что после того, как российские войска прорвали украинскую границу 24 февраля, Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией, а Евросоюз заявил о готовности усилить санкции против России. Ограничения могут коснуться области торговли и экспортного контроля.

Ранее мы писали, что президент Франции Макрон назвал действия Путина "покушением на мир и стабильность в Европе" и анонсировал масштабные санкции.

Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден ввел санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и ее должностных лиц.

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