Президент США Джо Байден начал выступление, посвященное вторжению России в Украину. Глава Белого дома заявил, что Владимир Путин - агрессор, выбравший выбрал войну, и за это он столкнётся с последствиями.

США вводят мощные санкции и экспортные ограничения против России, объявил Байден.

Он начал с того, что "весь мир видит, что Путин и его союзники в Кремле никогда не переживали о безопасности" и что президент РФ "хочет построить империю, используя коррупцию и рычаги влияния".

"Мы ограничим способность властей России действовать в долларах, евро, иене… Введены санкции против банков, которые владеют активами на триллион долларов. Мы отключим банки от финансовой системы, в том числе ВТБ, у которого 250 миллиардов долларов активов", - сказал Байден.

Он добавил, что Путина ожидают болезненные экономические санкции, которые отразятся на жизни россиян. По его словам, санкции, которые США вводят против российских банков, могут иметь больший эффект, чем отключение SWIFT.

О том, что президент США вечером объявит о санкциях против окружения Путина, стало известно во второй половине дня по Киеву.

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