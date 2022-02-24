Санкции США против компании-оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG не затронут бывшего германского канцлера Герхарда Шредера, возглавляющего совет акционеров.

Об этом сообщает Reuters.

Сегодня, 23 февраля, президент США Джо Байден ввел санкции против компании-оператора российского газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц.

По данным Reuters, ограничения не коснутся Шредера, который возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG с 2005 года.

Также, Байден приветствовал принятое во вторник решение Германии приостановить сертификацию трубопровода.

После признания Россией независимости "ЛДНР", канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что власти Германии не будут продолжать сертификацию газопровода "Северный поток-2". Помимо сообщения о блокировке проекта, Шольц также анонсировал решение по первому пакету дополнительных санкций в отношении Москвы.

Однако, как заявили в Германии, заморозка проекта газопровода не исключает его введения в эксплуатацию в будущем. Министерство экономики Германии заново оценит российский газопровод "Северный поток-2".