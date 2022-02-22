После признания Россией независимости "ЛДНР" власти Германии не имеют возможности продолжать сертификацию газопровода "Северный поток-2".

Об этом объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.

Помимо сообщения о блокировке проекта, Шольц также анонсировал решение по первому пакету дополнительных санкций в отношении Москвы, о котором власти Евросоюза объявят в течение дня. По его словам, европейское сообщество не может принять действия России, поэтому вынуждено реагировать.

"Попросил сегодня минэкономики ФРГ отозвать существующий доклад с анализом энергобезопасности из Федерального сетевого агентства (BNetzA). Это звучит технически, но это необходимый административный шаг, чтобы сейчас сертификации газопровода не произошло", -сказал Олаф Шольц.

Вскоре после этих слов глава ведомства Робер Хабек заявил о приостановке процесса сертификации газопровода "Северный поток — 2".

Позже решение Германии о приостановке сертификации газопровода "Северный поток-2" поддержали власти США.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Reuters.

Напомним, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" должна быть остановлена. Он дал соответствующее распоряжение, после чего Минэкономики Германии остановило сертификацию. Шольц назвал признание Россией "ДНР" и "ЛНР" "вопиющим нарушением международного права" и Устава ООН.

Позже стало известно, что Министерство экономики Германии заново оценит российский газопровод "Северный поток-2". Пока это не произойдет, трубопровод не запустят.

В связи с этим зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что остановка сертификации "Северного потока-2" приведет к тому, что в скором времени биржевая цена на газ в Европе поднимется до 2 тысяч евро.

О том, что означает признание Россией "ЛДНР" и каких последствий ожидать, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".