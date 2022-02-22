Остановка сертификации "Северного потока-2" приведет к тому, что в скором времени биржевая цена на газ в Европе поднимется до 2 тысяч евро.

Об этом заявил в Twitter зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" - написал Медведев в Twitter.

Напомним, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" должна быть остановлена. Он дал соответствующее распоряжение, после чего Минэкономики Германии остановило сертификацию. Шольц назвал признание Россией "ДНР" и "ЛНР" "вопиющим нарушением международного права" и Устава ООН.

Позже стало известно, что Министерство экономики Германии заново оценит российский газопровод "Северный поток-2". Пока это не произойдет, трубопровод не запустят.

В понедельник, 21 февраля, Путин подписал указ о признании "ЛДНР". После этого Запад заявил о намерении ввести против РФ санкции. В свою очередь, на фоне этих событий Минэкономики Германии после распоряжения Шольца уже остановило процесс сертификации "Северного потока 2".

Вместе с тем, Владимир Зеленский призвал включить остановку "Северного потока-2" в пакет санкций против РФ из-за признания "ЛДНР".

О том, что означает признание Россией "ЛДНР" и каких последствий ожидать, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".