"Страна" спросила народных депутатов Верховной Рады о том, что они думают о признании "ЛДНР" Россией.

Депутат партии "Батькивщина" Сергей Тарута считает, что признание "ЛДНР" говорит о продолжении агрессивной политики России.

"Это выход из Минских соглашений, это манипуляция воли тех, кто находится на Донбассе. Я со многими общаюсь, они давно ждут, когда придёт Украина, потому что их Россия использует. Мне очень жаль людей, которые оказались заложниками. Хотелось бы, чтобы украинская власть сделала все, чтобы люди сюда приехали, помочь им достойно, чтобы они почувствовали, что Украина их ждёт", - сообщил Тарута.

Сергей Тарута

Сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко уверен, что нужно решать проблему дипломатическим путём.

"Это можно сделать только дипломатическим путём с участием международных посредников. Мы не можем, как страна, жить в таком напряжении. У нас не выдержит экономика, люди выезжают, деньги вывозят. Дипломатический путь с урегулированием посредниками - это то, что сегодня нужно. Парламент должен принимать не постановления, которые штамповали десятками, а принимать решения, которые позволят выйти из этого кризиса. Надо думать, как успокоить страну", - сообщил Бойко.

Юрий Бойко

Его коллега по парламенту депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая полагает, что у президента России не все в порядке с головой.

"Как и весь цивилизованный мир, думаю, что Путин сошёл с ума. Но это было ещё известно в 2014 году. К сожалению, только сейчас мир признаёт, что просто несознательный человек ", - сказала Богуцкая.

Елизавета Богуцкая

В свою очередь депутат партии "Батькивщина" Антон Яценко расценивает факт признания Россией "ЛДНР" — посягательством на территориальную целостность Украины.

"Можно считать это интервенцией", - сказал нардеп.

Антон Яценко

Его коллега по фракции Михаил Волынец радикально высказался в адрес России.

"Это конец России. Она захватчик, осуществляет агрессию и последовательно пытаться уничтожить Украину. Мы будем сопротивляться и надеемся на поддержку Запада", - высказался нардеп.

Михаил Волынец

Алексей Гончаренко, депутат фракции "Европейская Солидарность" также утверждает, что такие действия РФ — очередной акт агрессии.

"За этот шаг должна быть наказана Российская Федерация", - уверен Гончаренко.

Алексей Гончаренко

Депутат Вадим Новинский назвал эту ситуацию поражением Украины.

"К этому привели грубые ошибки власти Порошенко и Зеленского, которые занимались имитацией мирного процесса и не делали никаких реальных шагов, чтобы выполнить Минские соглашения. Сейчас нужно принять максимум решений, чтобы не было эскалации", - заявил Новинский.

Вадим Новинский

Напомним, 21 февраля Владимир Путин признал независимость "ДНР" и "ЛНР".

"Страна" ранее проанализировала, какие будут последствия после признания "ДНР" и "ЛНР" Россией.

Что означает признание Россией "ЛДНР", также разбиралась Олеся Медведева в своем блоге.