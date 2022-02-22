Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия России неприемлимыми, комментируя решение Владимира Путина признать "ЛДНР". Об этом сообщает Daily Sabah.



Турецкий лидер заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал стороны соблюдать международное право.

"Мы искренне стремились к деэскалации напряженности в этом кризисе и направили свои сообщения относительно решения вопроса", - сказал Эрдоган, добавив, что признание Россией является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины.

По словам Эрдогана, Турция "стремится к деэскалации напряженности в регионе". Также он раскритиковал Запад за неэффективность Мюнхенского саммита по безопасности.

"На мой взгляд, Мюнхенская конференция была не чем иным, как саммитом НАТО", - заявил политик.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим в США и Евросоюзе анонсировали введение новых санкций против России уже сегодня.

Тем временем в ООН после признания Россией "ЛДНР" призвали к мирному урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш считает, что своим решением Россия нарушает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Как сообщалось, Эрдоган в Киеве раскритиковал Запад за "разжигание пожара" между Украиной и Россией.

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