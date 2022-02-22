Сегодня, 22 февраля, Европейский Союз введет первые санкции против Российской Федерации, которая вчера признала "ЛДНР". Но это будет еще не весь ответ Москве на признание "республик".

Об этом рассказал председатель Европейского парламента Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

По его словам, первый санкции Евросоюз примет уже во вторник, но это будет еще не весь ответ на признание "республик". При этом глава Европейской дипломатии заявил, что вероятный ввод российских войск на Донбасс не является полномасштабным вторжением, но все же это войска на земле Украины.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами. Он одобрил ввод российский войск на территорию так называемых "республик".

После этого Канада, Евросоюз и США заявили о намерении ввести новые санкции против Москвы. По словам постпреда США при ООН, администрация Байдена может ввести новые санкции уже сегодня. При этом в МИД России считают, что Запад ввел бы санкции против РФ и без признания "ЛДНР".

Что означает признание "ЛДНР" Россией подробно объяснила спецкор "Страны" Олеся Медведева в новом выпуске своего блога: