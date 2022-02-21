Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил, что после признания "ЛДНР" Российской Федерацией на Донбасс будут введены российские войска.

Об этом депутат Госдумы сообщил в интервью изданию "Комсомольская правда".

"Мы официально заявляем: на территориях этих двух республик официально проживают наши граждане – имеющих наше гражданство там порядка 700 тысяч. И мы защитим наших соотечественников, проживающих там, всеми средствами. Если потребуется, используем и вооруженные силы", – заявил Геннадий Зюганов.

Введение российских войск на территорию Украины Зюганов назвал "защитой в том числе и украинцев от беспредельщиков".

"Это будет борьба против нацистов, бандеровцев, против провокаторов, против мерзавцев, которые ничего общего не имеют ни с нашей историей, ни с культурой", - пояснил Зюганов.

Кроме того, глава КПРФ пригрозил Западу депутат пригрозил ракетами в случае сопротивления России.

"Если американцы не пойдут навстречу тем предложениям, которые сформулировал Путин, то официально надо заявить – мы готовы разместить в этой полосе – кстати, Лукашенко об этом говорил – и ракеты малой и средней дальности, и взять на прицел те центры, которые поджигают войну и угрожают нам", – сказал Геннадий Зюганов.

Напомним, что президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Также мы писали, что Путин потребовал от Киева прекратить боевые действия на Донбассе.

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