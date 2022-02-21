В конце своей речи о признании "ЛДНР" президент России Владимир Путин заявил, что требует от властей Киева "прекратить боевые действия".

Эти слова он произнес сразу после слов о признании "республик".

"От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - сказал Путин.

Эти слова комментирует телеграм-канал "Политика страны":

"Ключевая фраза Путина относительно перспектив развития ситуации на Донбассе была сказана в самом конце. Когда завтра будут ратифицированы договора о взаимопомощи России и "ЛДНР", после чего на Донбасс, скорее всего, войдут российские войска, и наступит ключевой момент, который и предопределит, что будет далее происходить на Донбассе - придет ли дело к полному затуханию войны или нет", - говорится в сообщении.

О том, что сейчас происходит на Донбассе и вокруг Украины, смотрите в блоге Олеси Медведевой.