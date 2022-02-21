Ликование и веселье. Появилось видео, как в Донецке встретили указ Путина о признании "ДНР" и "ЛНР"
В Донецке с большим воодушевлением восприняли новость о том, что президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.
Видео ликования публикуют Телеграм-каналы.
На кадрах видно, как жители Донецка размахивают российскими триколорами, а на улице при этом звучит государственный гимн РФ и запускают фейерверк.
Еще на одном видео люди аплодируют, заслышав новости из Москвы, после чего принимаются скандировать: "Россия! Россия!"
"Страна" ведет подробную онлайн-хронику о том, что происходит вокруг Украины и Донбасса.