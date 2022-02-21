В Донецке с большим воодушевлением восприняли новость о том, что президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Видео ликования публикуют Телеграм-каналы.

На кадрах видно, как жители Донецка размахивают российскими триколорами, а на улице при этом звучит государственный гимн РФ и запускают фейерверк.

Еще на одном видео люди аплодируют, заслышав новости из Москвы, после чего принимаются скандировать: "Россия! Россия!"

"Страна" ведет подробную онлайн-хронику о том, что происходит вокруг Украины и Донбасса.