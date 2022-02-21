Российская Федерация признала "ЛДНР" в границах, которые сейчас "фактически установлены".

Об этом сообщил заместитель главы Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

"То есть на всю Донецкую и Луганскую области претендовать не будут", - объясняет ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Также глава Кремля подписал договоры с Пушилиным и Пасечником о дружбе, сотрудничестве с "республиками" и оказании взаимной помощи.

О том, что сейчас происходит на Донбассе и вокруг Украины, смотрите в блоге Олеси Медведевой.