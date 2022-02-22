Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что предположения о том, что Запад не ввел бы санкций против РФ, если бы не было признания "ЛДНР", являются иллюзией.

Об этом она заявила в эфире программы "Соловьев Live".

"Очень важный момент. Сейчас тоже все задались вопросом: санкции, реакция, западная, так сказать, волна гнева насколько широко раскинется (после признания Россией "ДНР" и "ЛНР" - Ред). Но это большая иллюзия считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы, если бы... Было бы обязательно", - сказала она.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Сегодня решение должны утвердить обе палаты российского парламента - Госдума и Совет Федерации. Кроме того, Госдума и Совет Федерации ратифицируют соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с "ЛДНР". В том числе и в военной сфере. Это будет подразумевать заход на территорию "республик" Вооруженных сил РФ.

После этого Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ДНР" и "ЛНР".

Также мы писали, что Канада готовится ввести против России экономические санкции из-за признания "ЛДНР".

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".