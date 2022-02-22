Постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, созванном после признания Россией независимости "республик" Донбасса, заявил, что Украина по-прежнему должна выполнять Минские соглашения.

Трансляция заседания велась в YouTube.

"Я хочу напомнить вам, когда Минские соглашения были достигнуты, "ЛНР" и "ДНР" уже провозгласили свою независимость. Тот факт, что Россия сегодня признала их независимость не меняет состава сторон Минских соглашений, потому что Россия не является стороной Минских соглашений", - заявил Небензя.

Небензя заявил, что Минские соглашения "давно уже открыто саботировались Украиной при покровительстве западных коллег".

"И сейчас мы видим, что многие коллеги хотят расписаться в том, что Минские соглашения мертвы. Но это не так, и Киев по-прежнему обязан их выполнить", - сказал он.

По его словам, Россия открыта для дипломатического разрешения ситуаиции

"Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню на Донбассе больше не намерены", - заявил Небензя.

Также постпред России обвинил Запад в том, что он "беззастенчиво впихивает оружие в Украину".

Напомним, постпред Украины в ООН потребовал от России отменить решение о признании "ЛДНР" и вернуться к переговорам.

Также мы писали о том, что в МИД Украины заявили, что признание Россией "ЛДНР" может означать ее единоличный выход из Минских соглашений.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".