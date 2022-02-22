"Страна" публикует видеообращение президента Украины Владимира Зеленского после того, как глава РФ Владимир Путин подписал указы о признании "ЛДНР" независимыми республиками.

Главное же - приказ стрелять по российским войскам он отдавать не будет (прямо об этом не сказал, но из речи вытекает).

Зеленский заявил, что привержен дипломатическому пути.

В ролике Зеленский заявил, что признание независимости оккупированных районов Донбасса может означать односторонний выход Российской Федерации из Минских соглашений.

Зеленский также сообщил, что хочет собрать нормандскую четвёрку.

"Причин для вашей бессонной ночи нет. Все под контролем", - сказал Зе.

Заявление Зеленского прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Похоже все реально идёт к заморозке конфликта и прекращению войны. В целом Зеленский не выглядел сильно расстроенным - столь нелюбимые им Минские соглашения похоронены", - говорится в сообщении.

Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Во вторник решение должны утвердить обе палаты российского парламента - Госдума и Совет Федерации. Кроме того, Госдума и Совет Федерации ратифицируют соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с "ЛДНР". В том числе и в военной сфере. Это будет подразумевать заход на территорию "республик" Вооруженных сил Российской Федерации.

"Страна" проанализировала, почему Россия решила признать донбасские "республики" и какие будут последствия этого.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".