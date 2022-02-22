Договоры России с "ЛДНР" подразумевают совместную оборону.

Об этом говорится в соответствующих указах президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что ключевое в документах - Путин поручил обеспечить российскими вооружёнными силами функции по поддержанию мира в "ДНР" и "ЛНР".

Опубликованы указы Путина о признании "ЛДНР". Он одобрил введение войск в "республики".

Напомним, что сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Во вторник решение должны утвердить обе палаты российского парламента - Госдума и Совет Федерации. Кроме того, Госдума и Совет Федерации ратифицируют соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с "ЛДНР". В том числе и в военной сфере. Это будет подразумевать заход на территорию "республик" Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее президент США Джо Байден уже решил, как отреагировать на признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". Глава Белого дома подпишет указ, направленный на запрет инвестиций в "ДНР" и "ЛНР", торговли с ними и их финансирование.

"Страна" проанализировала, почему Россия решила признать донбасские "республики" и какие будут последствия этого.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".