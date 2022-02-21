Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок назвала признание Россией "ДНР" и "ЛНР" грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства в понедельник, 21 февраля.

"Сегодняшнее признание президентом России Владимиром Путиным сепаратистских самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины представляет собой грубое нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям по поиску мирного и политического решения нынешнего конфликта", - заявила Анналена Бербок.

Напомним, что сегодня, 21 февраля, Президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Ранее "Страна" сообщала, что вслед за подписанием Владимиром Путиным указа о признании независимости "ЛНР" и "ДНР" президент Сирии Башар Асад сразу заявил, что готов также признать "республики".

Также мы писали, что Абхазия поддержала решение России признать независимость "ДНР" и "ЛНР".

О том, что сейчас происходит на Донбассе и вокруг Украины, смотрите в блоге Олеси Медведевой.