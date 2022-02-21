В Пентагоне предсказали, что "президент России Владимир Путин сегодня ночью отдаст приказ о выдвижении войск на территорию "Л/ДНР".

То есть это должно произойти в ночь на 22 февраля.

"Отметим, что скорее всего войска в открытую зайдут не ранее как будут подписаны и ратифицированы договора между Россией и "ЛДНР" о взаимопомощи. То есть - завтра-послезавтра", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, что сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Во вторник решение должны утвердить обе палаты российского парламента - Госдума и Совет Федерации. Кроме того, Госдума и Совет Федерации ратифицируют соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с "ЛДНР". В том числе и в военной сфере. Это будет подразумевать заход на территорию "республик" Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее президент США Джо Байден уже решил, как отреагировать на признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". Глава Белого дома подпишет указ, направленный на запрет инвестиций в "ДНР" и "ЛНР", торговли с ними и их финансирование.

"Страна" проанализировала, почему Россия решила признать донбасские "республики" и какие будут последствия этого.