Абхазия поприветствовала и поддержала решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую "народные республики".

Как передает ТАСС, об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания.

"Приветствуем решение президента Российской Федерации Владимира Путина о признании государственного суверенитета и независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Решение о признании суверенитета Донецкой народной республики и Луганской народной республики является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам", - заявил Бжания.

По его словам, "долгие годы народ Донбасса сталкивается с тяжелыми испытаниями, официальные власти Украины последовательно избегали практической реализации ключевых пунктов Минских соглашений, саботировали переговорный процесс на разных площадках, максимально деструктивно подходили к нуждам жителей Донбасса". Президент Абхазии считает, что "искусственное затягивание дипломатического урегулирования конфликта украинской стороной привело к резкому обострению ситуации на Донбассе, ухудшению гуманитарной ситуации в республиках".

"В результате эскалации конфликта большое количество мирных жителей Донбасса вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в России. Как союзник России Республика Абхазия поддерживает решение высшего руководства России. Уверены, что данное решение будет на длительную перспективу способствовать укреплению архитектуры безопасности в регионе. Более того, считаем, что решение о признании Россией республик Донбасса содействует формированию более справедливого и сбалансированного миропорядка, где права малых народов надежно защищены, а международное сообщество слышит и уважает их голос", - заявил Бжания.

Президент Абхазии пожелал народам "ДНР" и "ЛНР" скорейшей нормализации обстановки, мира и процветания.

"Страна" следит за тем, что происходит вокруг Украины и признания "ЛДНР".