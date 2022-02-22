Что меняет признание "ДНР/ЛНР"

Вчерашний день был переполнен событиями, имеющими глобальное значение, однако самым громким, безусловно, стало заседание Совета безопасности России, принявшего решение о признании "ДНР" и "ЛНР". И это решение оформил затем своим указом Путин.

Теперь понятно, что вся история с обострением, которое началось в конце прошлой недели, с эвакуацией и мобилизацией - это программа под признание "ЛДНР".

Что меняет признание для Москвы? Оно означает ее формальное самоустранение от процесса переговоров по Минским соглашениям. То есть, с точки зрения Кремля, теперь Киев должен сам решать вопрос с "независимыми республиками", хотят они вернуться в Украину или нет.

Правда, что касается Киева, то его позиция теперь, что никаких Минских соглашений уже нет. Их похоронила сама Россия. А потому никто ни с кем договариваться уже не будет. В выступлении Зеленского четко читалась плохо скрываемое удовлетворение от того факта, что столь нелюбимые им соглашения более никто требовать выполнять не будет.

Правда, с точки зрения Украины вообще самым важным заявлением на российском Совбезе, пожалуй, стали слова главы российского МВД Владимира Колокольцева о том, что признавать "ДНР" и "ЛНР" нужно в админграницах Донецкой и Луганской областей. На данный момент эта версия спрятана в резерв (в Госдуме уже заявили, что речь идет о нынешних границах), но, возможно, ее еще достанут оттуда в будущем.

Но пока все выглядит так, что конфликт заморожен. И война постепенно сойдет на нет.

Если, конечно, в ближайшие дни не будет каких-то провокаций в ходе которых окажутся убитыми российские или украинские солдаты.

Как долго Украина может терять половину бюджета?

О масштабах катастрофы, которую переживает сейчас украинская экономика, вчера рассказал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, из-за информкампании Запада Украина ежемесячно теряет 2-3 млрд долларов. Если взять среднюю цифру (2,5 млрд в месяц) и умножить на 12, то получится 30 млрд долларов – половина всего госбюджета страны. И это еще без учета вывода иностранного капитала (которого скоро уже не останется).

А ведь ситуация продолжает нагнетаться. Вчера сразу три ведущих авиакомпании – Lufthansa, Air France и Swiss – заявили об отмене рейсов в Киев и ряд городов Юго-Востока. То есть с Украиной, по сути, происходит то же самое, что и с Белоруссией в 2020-21 году – с той разницей, что против Минска официально вводили санкции, а в случае с нами делают то же, но без введения санкций.

В этой ситуации возникает вопрос: как долго Украина сможет терпеть подобные потери? Не случайно одним из основных вопросов, звучавших вчера после признания Путиным "ДНР" и "ЛНР", был вопрос о том, каким будет сегодня курс доллара к гривне.

Соответственно, второй вопрос: что собирается со всем этим делать Зеленский. Даже при его слабом понимании экономики ведь нетрудно понять, в какую социальную пропасть сползает Украина.

О чем будут говорить Байден и Путин?

Тем временем на горизонте вновь возникла вероятность встречи президентов США и России. Инициатором ее выступил лидер Франции Эммануэль Макрон, который резко активизировался перед весенними президентскими выборами. Принципиальное согласие на эту встречу (скорее всего, до конца нынешней недели) дали и Белый дом, и Кремль; правда, это было еще до признания Россией "республик". И теперь вопрос - состоится ли оно.

Однако даже если и состоится, то остается непонятным, о чем могут говорить Джо Байден и Владимир Путин. Публичные требования Белого дома – оставить Украину в покое – известны. И понятно, что Кремль их выполнять не будет.

Что касается непубличных (насчет Китая), то они напрямую зависят от того, как будут выполняться требования Путина. А в отношении последних Байдену нужно на данный момент встречаться не с Путиным, а с Зеленским.

Кстати, вчера вечером президенты США и Украины поговорили по телефону, но был ли это просто обмен мнениями по поводу решения Путина по Донбассу или что-то большее, сейчас, естественно, неизвестно. Но будет видно по действиям Зеленского в ближайшие дни.

Выдавит ли Банковая иностранцев из набсоветов?

Пока же украинская власть демонстрирует желание отгородиться не только от Донбасса, но и от Запада. Вчера в парламенте был зарегистрирован законопроект о наблюдательных советах госкомпаний, который сводит на нет влияние "Большой семерки" в этих органах.

Причем законопроект очень патриотичный, даже без кавычек: в нем предлагается, чтобы все члены набсоветов "для предотвращения угроз безопасности" находились по адресу предприятия. Если учесть, что на данный момент иностранцы из этих органов в Украине бывают лишь наездами и вряд ли захотят быть тут постоянно, то очевидно, что подобный закон направлен на выдавливание их из набсоветов.

Правда, опять же, надо учитывать, что проект вносился в Раду до признания Россией "республик", когда на Банковой еще считали, что могут поиграться в независимость. На фоне нынешних событий его могут отложить – однако наверняка к нему еще вернутся.