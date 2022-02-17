Второй указ Зеленского о "Стране": Банковая расписалась в импотенции

Вторжение 16 февраля все-таки состоялось. Правда, оно оказалось совсем не тем, о котором писали западные СМИ, да и касается только виртуального пространства. И произошло не по отмашке Кремля, а по президентскому указу Владимира Зеленского, который решил повторно ввести санкции против "Страны".

Помимо дня вторжения, это произошло еще и в день шестилетия нашего издания, что весьма символично: ведь известно, что "Страна" уже пережила всевозможные попытки уничтожения при прошлой власти, для которой все и закончилось пятью годами существования, в то время как "Страна" свою шестую годовщину отметила очередным признанием – теперь уже от нынешней власти.

Президентский указ в отношении СМИ – это действительно признание. А повторный – тем более. Ведь если средство массовой информации настолько нервирует власть, значит, оно все делает правильно. А если против него борются уже вторым указом – это доказательство того, что власть эту борьбу проигрывает.

Зеленский решил еще раз попытаться убрать "Страну" из информационного поля, заставив провайдеров блокировать все "зеркала", на которых появилось наше издание. Банковая считает, что подобный вопрос можно решить техническими средствами.

Но ведь опасность "Страны" для власти – не в количестве "зеркал", а в том, что после первой волны репрессий читатели издания нашли способы вернуться к нему и продолжают читать – несмотря на санкции. Или даже благодаря им, потому что любой думающий человек понимает: честная информация находится именно там, где ее пытаются запретить.

А потому "Страну" нельзя уничтожить: на правду всегда есть спрос, и она всегда найдет выход к тем, кто ее ищет. Так что наше издание свое шестилетие переживет – в отличие и от прошлой, и от нынешней власти.

Как читать "Страну" в условиях блокировок вы можете прочитать здесь.

Рада занялась репрессиями против "Нашего"

Тем временем днем в парламенте рассматривался вопрос о другом медиа, подвергшемся санкциям в последние дни, – о телеканале "Наш". Этот телеканал – после закрытия "Киевской Руси", "112", NewsOne, ZIK, Первого независимого и UkrLive – был последним СМИ в украинских кабельных сетях с четко выраженной "юго-восточной" позицией.

Как и некоторые другие каналы из перечисленных выше, "Наш" не исчез полностью – его трансляция сохранилась в Ютубе. Можно не сомневаться, что Банковая сделает запрос Госдепартаменту, и нынешнюю интернет-площадку телеканала закроют, – после чего начнется та же игра "Поймай меня, если сможешь", которую ведут с властью все подсанкционные медиа.

Между тем повторные санкции против "Страны", очередные попытки стереть из интернета "Первый независимый", первая волна санкций против "Нашего" заставляют сделать вывод, что речь идет о массированной атаке со стороны власти, причем атаке вынужденной.

Эта атака имеет непосредственную связь со "вторжением". Точнее, с целями пропаганды со стороны Запада – принуждением украинской власти к выполнению Минских соглашений.

В ситуации, когда внешнее давление нарастает, Зеленскому действительно нужно "единство", а точнее – единообразие взглядов внутри страны. Потому что если в Украине будет преобладать позиция, что выполнение Минских соглашений вовсе не является угрозой для страны, Банковая не сможет противостоять давлению извне.

А то, что Зеленский выбрал путь невыполнения Минских соглашений, очевидно как раз из того перечня СМИ, которые подвергаются репрессиям власти. Потому что если бы президент действительно решил завершить войну, он бы не уничтожал эти медиа, а опирался бы на их поддержку.

И, наоборот, принимал бы меры против тех СМИ, которые пропагандируют войну. Тем более что это действительно уголовное преступление.

Зеленский валит гривню

Поскольку "российское вторжение" 16 января не состоялось, разочарованный Запад начал новую кампанию. Вчера ее официально освятил Госдепартамент США – правда, не назвав сроков и ограничившись заявлением, что все может начаться "в любой момент".

Такая расплывчатая трактовка вынудила западные СМИ самим искать новые ответы. Которые теперь варьируются в промежутке от "до конца этой недели" до 20-х чисел февраля. Недовольство подобным разбросом дат высказал даже российский МИД, попросивший опубликовать четкий график дат "вторжений".

И вовсе анекдотичным оказалось вступление в эту кампанию эстонской разведки, которая заговорила о "вторжении" только после того, как оно не состоялось. Что напомнило о шутке четырехлетней давности насчет того, что "Эстония подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2016 года".

Еще более абсурдным, но, увы, не настолько веселым стало вступление в эту кампанию Владимира Зеленского. Украинский президент вчера заявил, что не видит "никакого отхода" российских войск от украинской границы. Этим заявлением он поддержал всех тех, кто заявляет, что Кремль не отказался от планов вторжения в Украину. И опроверг всех, кто пытался сбить "вторженческую" пропаганду. Включая себя.

Если попытаться совместить вчерашнее заявление Зеленского с предыдущими, то остается сделать вывод, что раньше он лгал всем украинцам, предлагая им ехать на шашлыки в то время, как над страной нависли черная туча "вторжения".

А если совместить заявление Зеленского, допустим, с заявлением Арахамии, то можно сделать другой вывод: украинский президент возмущен тем, что российская армия не убрала пустые палатки, которых наставила вокруг границы.

Но печальнее всего заявление Зеленского выглядит, если сопоставлять его с событиями вторника. Тогда, как известно, объявление Минобороны РФ об отводе войск привело к укреплению гривны с 28,70 до 28,20 за доллар. А если президент Украины считает, что Шойгу соврал, то следует ожидать обвала нашей валюты опять до 28,70. Или даже еще хуже.

Признание "ДНР/ЛНР": ответ Кремля

Кремль дал свой ответ на принятие Госдумой России постановления, которое призывает Владимира Путина признать независимость "ДНР" и "ЛНР". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ограничился сообщением, что его шеф "принял к сведению" решение парламентариев. А от себя добавил, что "признание не коррелируется с Минскими соглашениями". И в этой фразе, собственно, заложено все то, ради чего история с "признанием" была затеяна именно сейчас.

Собственно, в самой этой мысли ничего нового нет, важно только то, что Кремль официально сформулировал логику событий: пока Минские соглашения остаются действующими, признания не будет. А если украинская власть решит от них отказаться – то тогда возможны любые варианты.

Интересно, что пиарщиком подобной стратегии Кремля решила выступить украинская власть. Вчера стало известно о том, что Киев сделал запрос в ООН по поводу созыва внеочередного заседания Совета безопасности, чтобы на нем рассмотреть постановление Госдумы.

Возможно, на Банковой (или где там еще принималось это решение) считают, что весь мир ужаснется и тут же начнет усиливать санкции. Хотя можно не сомневаться в том, что в Кремле именно на такой план и рассчитывали: соберется Совбез, где расскажут о решении Госдумы, после чего представитель России донесет до всего мира позицию Путина: "пока Минские соглашения остаются действующими" и так далее.

Тот факт, что заседание созовут по инициативе Украины, лишь усилит эффект от подобного сообщения. Вот только вопрос в том, кто в итоге останется в выигрыше.

Maruv-2: новый скандал с Евровидением

Вчера состоялось еще одно событие, после которого Украина точно окажется в проигрыше: победительница национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш решила отказаться от участия в конкурсе. Ее все-таки достали историей с поездкой в Крым, которая то ли была, то ли не была незаконной.

В общем, пока в меньшем масштабе, но уже повторяется история с Maruv, которая выиграла честно, но потом стала жертвой политической травли. Тогда все закончилось тем, что все участники финала отказались от возможности поехать на Евровидение – что привело к отсутствию представителя Украины на этом конкурсе. Для нашей страны это был, безусловно, болезненный удар по имиджу, но зато хотя бы участники финала свой имидж сохранили.

Что произойдет в этот раз, пока неизвестно. Но если путевку на Евровидение автоматически отдадут второму призеру – Kalush Orchestra, – то это лишь приведет к тому, что многие решат, будто травля Алины Паш была организована с одной целью: сделать победителем группу из "идеологически правильного" региона. Что не пойдет на пользу ни имиджу самой группы, ни ее поддержке на конкурсе.

Впрочем, вчера стало известно, что на Алине Паш история со "зрадами" не закончилась – фото с Красной площади обнаружили на странице "ВКонтакте" и у одного из участников Kalush Orchestra. Правда, в группе уверяют, что фото 2013 года (хотя почему-то было опубликовано в соцсети в 2015 году), но "идеологическая правильность" все равно уже нарушена, да и неуничтоженная страничка в запрещенной российской соцсети сама по себе может вызвать вопросы у "патриотической общественности".

В общем, для самих Kalush Orchestra было бы лучше поступить так же, как поступили коллеги Maruv в 2019 году. Потому что славы точно не добудешь, а компромата могут накопать столько, что до конца президентства Зеленского не отмоешься.