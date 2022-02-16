В среду, 16 февраля, на комитете по вопросам свободы слова Верховной Рады рассмотрели введение санкций против канала НАШ.

Директор канала Владимир Грановский в ходе заседания обратился к комитету с целью получить информацию за что журналисты были лишены работы.

"300 человек выкидывается на улицу, без объяснения. Фактически мы наказаны. А за что мы наказаны - мы не знаем", — сообщил Грановский.

Глава комитета Нестор Шуфрич сообщил, что не видит оснований для введения санкций против канала "НАШ". Комитет принял решение направить обращение в СБУ и СНБО, чтобы получить разъяснения о причинах закрытия канала НАШ.

На заседании выступили телеведущие канала Макс Назаров и Ангелина Пичик, которые обратили внимание правоохранительных органов, присутствующих на заседании и членов комитета о нападении на оператора и порчу имущества канала во время акций протеста.

Напомним, в пятницу, 11 февраля, на заседании СНБО ввели санкции против телеканала НАШ сроком на 5 лет. Санкции введены на основании представления СБУ.

Журналист телеканала НАШ Макс Назаров сообщил "Стране", что вещание телеканала после введенных против него санкций СНБО фактически прекращено, поскольку сотрудники "НАШ" лишились доступа к своей студии и технике и не могут вести эфиры. Пока что трансляция сохраняется на YouTube-канале (его не заблокировали), однако в эфире - только повторы старых программ.