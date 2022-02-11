Владимир Зеленский уже ввел в действие санкции СНБО против телеканала "Наш", утвержденные днем 11 февраля на выездном заседании в Харькове.

Соответствующий указ №52/2022 появился на сайте Офиса президента.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Также Зеленский успел прокомментировать санкции в соцсетях.

В своем Телеграм-канале он опубликовал короткий отчет о том, что делал в Харькове. А затем приписал постскриптум.

"Ни один по-настоящему наш, украинский телеканал не пострадал", - написал президент после того, как совершил преступление, закрыв без суда и следствия, через незаконные санкции СНБО очередное украинское СМИ.

Ранее "Страна" разбиралась, почему был подвергнут санкциям очередной телеканал.