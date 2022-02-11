Сегодня, 11 февраля, в Харьковской обладминистрации пройдет выездное заседание СНБО, которое созвал президент Украины Владимир Зеленский. По результатам заседания ожидается брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

На заседании планируют рассмотреть неотложный вопрос рисков для морского судоходства Украины из-за блокады Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива (она будет полностью перекрыта в связи с проведением Россией учений 13-19 февраля).

Также СНБО мог подготовить пакет санкций против канала "Наш". Об этом сообщил телеведущий канала Макс Назаров, предположив, что санкции могут быть введены из-за интервью с экс-премьером Николаем Азаровым и включением в эфир представителя "ЛНР" в переговорной группе Родиона Мирошника.

Третий вопрос, который могут рассмотреть - запрет на выезд из страны призывников до 45 лет.

Выездное заседание СНБО должно начаться в 15:30, брифинг секретаря Совбеза Данилова анонсируется на 17:30.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию итогов заседания.

16:39 Помимо заседания СНБО в Харькове прошло заседание президиума Конгресса местных и региональных властей, на котором президент Украины Владимир Зеленский заявил следующее: "Для построения эффективной модели территориальной обороны и сопротивления обязано быть полное взаимодействие власти всех уровней и понимание зоны собственной ответственности".

16:00 Тем временем под Харьковской обладминистрацией начался митинг лидера партии "Наши" Евгения Мураева в защиту телеканала "Наш"

Туда же пожаловали националисты. Скандируют кричалки против Мураева.

15:30 Заседание СНБО пройдет по адресу г. Харьков, ул. Сумская, 64 (здание Харьковской ОГА). Это будет второе заседанием СНБО в этом году. Первое состоялось 24 января и его подробно проанализировала "Страна". Одним из главных итогов минувшего брифинга стало опровержение заявления США и стран Запада об угрозе скорого вторжения РФ.

15:00 Выездное заседание проходит в Харькове по нескольким причинам. Одной из них является попытка смягчить январские заявления Зеленского о том, что Россия продолжить военную эскалацию и вторгнется в Харьков. Но спустя несколько дней президент изменил свое мнение и сказал, что Харьков никогда не будет оккупирован.

13:00 Зеленский прибыл в Харьков.