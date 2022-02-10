Совет национальной безопасности и обороны Украины на выездном заседании 11 февраля, которое созвал президент нашей страны Владимир Зеленский, планирует рассмотреть неотложный вопрос рисков для морского судоходства Украины из-за блокады Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Одним из основных вопросов, которое будет рассматриваться на выездном заседании СНБО Украины в Харькове 11 февраля, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского. морей. Это вопрос президент Украины Владимир Зеленский определил как неотложный", - сказал Данилов.

Отметим, что в Морской охране Государственной пограничной службы Украины заявили, что проход судов в Азовское море через Керченский пролив будет полностью перекрыт в связи с проведением Россией учений 13-19 февраля.

В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины выразили "решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений".