В Беларуси развернули второй этап российско-белорусских военных учений "Союзная решимость", которые пройдут у границ Украины и продлятся до 20 февраля. Целью маневров является отработка отражение внешней агрессии в рамках "оборонительной операции". Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает Минобороны Беларуси.

Накануне в Беларусь прибыл глава Генштаба ВС России, который будет контролировать готовность российских сил, участвующих в "союзных" учениях.

Россияне и белорусы совместными усилиями укрепят участки границы "на возможных направлениях незаконного пересечения на территорию Республики". Отмечается, что стороны будут учиться поиску, блокированию и уничтожению вражеских диверсантов.

Практические действия войск пройдут на полигонах: Обуз-Лисновский, Осиповичный, Брестский, Гожский, а также на отдельных участках местности, которые не указывают. Также задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Пройдет комплекс отдельных тактических учений с привлечением войск Западного и Северо-западного оперативных командований Вооруженных сил Беларуси, "не связанных с общим замыслом проверки".

Ранее "Страна" писала о том, что Украина во время учений Беларуси и РФ проведет отработку маневров ВСУ с "Байрактарами" и "Джавелинами".

Также мы сообщали, что Россия и Беларусь начали первый этап совместных масштабных военных учений 2 февраля.