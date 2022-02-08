В Украине 10 - 20 февраля, одновременно с совместными учениями Беларуси и РФ "Союзная решимость", проведут учения ВСУ с применением "Байрактаров", "Джавелинов" и гранатометов NLAW.

Об этом в понедельник, 7 февраля, в эфире "Свободы слова" сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, военные учения с применением вооружения, поставленного союзниками и партнерами, состоятся параллельно с учениями российских войск у границы.

"У них (России - Ред.) учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские вооруженные силы тоже работают, и сегодня у нас параллельно, зеркально проходят уже учения", - сказал Резников.

По данным министра, их проведут на полигонах под Ровно, Ковелем, Овручем, Черниговом, Чугуевом, Сумами, Одессой, а также Николаевом (Широкий лан) и Херсоном (Алешковские пески).

"И это только полигоны. Есть еще отдельные площадки, места, где как раз с 10 по 20 февраля будут проходить учения ВСУ. С применением (беспилотников - Ред.) Bayraktar, (ракетных комплексов - Ред.) Javelin и (переносных управляемых противотанковых ракет - Ред.) NLAW, которые мы недавно получили от Британии", - заявил глава Минобороны.

Напомним, в восточных и центральных областях Украины пройдут учения МВД по охране админзданий от захвата.

Также мы писали о том, что Украина проведет военные учения по отработке обороны города в зоне отчуждения на границе с Беларусью.