Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Беларусь и Россия будут отрабатывать защиту южных границ Союзного государства на учениях "Союзная решимость". То есть границ с Украиной.

Об этом Вольфович рассказал в эфире телеканала ОНТ в субботу, 5 февраля.

"Если мы раньше не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, сегодня мы, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и южное направление. Прежде всего для защиты южных границ Союзного государства", - сообщил Вольфович.

Кроме того, госсекретарь Совбеза Беларуси охарактеризовал проверку сил реагирования Союзного государства, которая проходит на территории Белоруссии в 2022 году, как учения с проведением очень крупных маневров.

Вольфович добавил, что одной из важных составляющих таких учений является отработка задач по "отражению агрессии".

Напомним, что Россия и Беларусь начали первый этап совместных масштабных военных учений "Союзная решимость-2022".

Ранее "Страна" сообщала, что в РФ анонсировали в 2022 году более двух десятков совместных российско-белорусских учений.

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