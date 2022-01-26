В среду, 26 января, более двадцати кораблей, боевых катеров и судов Черноморского флота РФ вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для участия в маневрах, которые пройдут в Черном море.

Об этом сообщает Минобороны России в соцсетях.

"В составе отряда действуют ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения", - заявили в российском оборонном ведомстве.

Экипажи кораблей проведут ряд маневров и тренировок по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, а также по организации противовоздушной обороны в море.

Отметим, серия военных учений пройдет в январе-феврале 2022 года во всех зонах ответственности флотов.

Ранее мы писали, что шесть российских десантных кораблей покинули Балтику и могут направляться в Черное море.

Также сообщали, что Россия перебросила в Беларусь многоцелевые истребители для участия в масштабных военных учениях. Второй этап учений состоится с 10 по 20 февраля.