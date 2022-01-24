Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения до 5 тысяч американских военных, а также кораблей и авиации в странах Восточной Европы и Прибалтики. Ожидается, что решение будет принято уже на этой неделе.

Об этом со ссылкой на источники в администрации США пишет The New York Times.

Такой сценарий рассматривается на фоне растущих опасений по поводу возможного вторжения России в Украину, сообщает газета.

По информации издания, в субботу, 22 января, на встрече в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид, высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий. Они включают отправку от 1 до 5 тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности, если ситуация ухудшится.

При этом ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает развертывание дополнительных американских войск на территории Украины.

В случае, если Байден пойдет на это, такой шаг станет "поворотным моментом" для администрации американского президента, которая до этого момента занимала сдержанную позицию в отношении Украины, опасаясь спровоцировать Россию. Но поскольку переговоры между представителями России и США не принесли результатов, администрация решила отказаться от этой стратегии, пишет The New York Times.

Напомним, ранее Байден исключил ввод американских войск в Украину для защиты от "российского вторжения".

Также мы писали, что Великобритания не собирается отправлять войска в Украину в случае вторжения России.