Президент США Джо Байден провел встречу со своими советниками по безопасности, на которой обсуждалась ситуация вокруг Украины, а также дипломатические взаимодействия с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки утверждает, что встреча прошла в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.

"Сегодня президент Байден встретился в Кэмп-Дэвиде лично и в виртуальном формате со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины", - говорится в сообщении.

На встрече обсудили текущее состояние российских военных операций, проводимых на границе с Украиной, "прилагаемые в настоящее время усилия по деэскалации ситуации за счет дипломатии, а также целый ряд мер сдерживания, которые тесно координируются союзниками и партнерами, в том числе осуществляемую сейчас поставку Украине помощи в сфере безопасности".

Напомним, по данным The Washington Post, США попросили Россию не публиковать ответ на ее предложения по гарантиям безопасности.

Также мы писали, что вчера в Украину прибыла первая партия летального оружия из США в рамках пакета военной помощи на $200 млн.