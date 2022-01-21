Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Рябков заявил, Москве придется принимать "серьезные политические решения", в том случае, если ее разочарует ответ Запада на запрошенные гарантии безопасности. Параллельно этому российский политик добавил, что Россия "никому не угрожает и не хочет конфликта", а только обеспечивает свои интересы.

Об этом замглавы МИД РФ заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Если ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны. Но роль дипломатии в любом случае - центральная", - сказал Рябков.

Одновременно с этим он заявил, что "мы (российская сторона - Ред.) не хотим конфликта. Мы ни на кого не нападаем, мы никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы".

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле допустили новую беседу Путина и Байдена после получения ответа от США по гарантиям безопасности.

Также мы сообщали, что Байден назвал безрезультатными три раунда переговоров с Россией о гарантиях безопасности.