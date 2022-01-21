Предложения Москвы по безопасности в Европе подразумевают вывод сил других стран Североатлантического альянса из Болгарии и Румынии, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, что означает для Болгарии и Румынии требование России, что НАТО должна вернуться к конфигурации 1997 года, передает "РИА Новости".

"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 года на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", - говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции.

Лавров также назвал давлением слова Столтенберга о готовности принять в НАТО Финляндию и Швецию

"Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчет готовности приема указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения", - сообщил Лавров.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле допустили новую беседу Путина и Байдена после получения ответа от США по гарантиям безопасности.

Также мы сообщали, что Байден назвал безрезультатными три раунда переговоров с Россией о гарантиях безопасности.