Президент США Джо Байден считает безрезультатными три российско-американские встречи в январе, на которых обсуждался вопрос безопасности в Европе.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции 19 января, сообщает ТАСС.

"Пока что те три встречи, которые у нас были, ничего не дали", - сказал Байден.

Напомним, речь идет о встрече делегаций США и России, которая состоялась в Женеве 10 января. "Страна" подробно рассказывала о том, о чем представители Москвы и Вашингтона тогда говорили.

Следующая встреча произошла 12 января в Брюсселе, это был Совет Россия-НАТО. Мы также сообщали, о чем тогда шла речь.

Третья встреча - это заседание совета ОБСЕ в Вене 13 января, на нем также рассматривались российские предложения по безопасности.

"Страна" писала о том, что во время пресс-конференции 19 января президент США Джо Байден допустил, что Россия и НАТО могут договориться о неразмещении стратегических вооружений в Украине.

Кроме того, мы сообщали, что по словам Байдена, США не будут сокращать военное присутствие в Европе и даже собираются увеличить его в случае вторжения в Украину.