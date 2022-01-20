Американский президент Джо Байден заявил, что США не будут сокращать военное присутствие в Европе и даже собираются увеличить его в случае вторжения в Украину.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, посвященной году его президентства.

Отвечая на вопрос журналистов, могут ли США и Россия обсуждать вопрос сокращения численности американских войск в Восточной Европе, Байден сказал: "Нет, мы намерены увеличить численность войск в Румынии и других странах, если он (Владимир Путин - Ред.) вторгнется. У нас есть священное обязательство защищать эти страны", - сказал глава Белого дома.

Напомним, что во время этой пресс-конференции Байден допустил, что Россия и НАТО могут договориться о неразмещении стратегических вооружений в Украине.

При этом он назвал маловероятными перспективы вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

Ранее Россия представила проект договора с США по гарантиям безопасности из двенадцати пунктов. Одно из главных требований - нерасширение Альянса на восток. Среди предложений было и исключить присоединение к НАТО Украины.