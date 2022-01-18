Американские сенаторы пообещали передать Украине "Джавелины", "Стингеры" и другое оружие в случае вторжения РФ
Делегация Конгресса США в ходе визита в Киев пообещала, что Вашингтон предоставит Украине летальное оружие, если Россия решится на полномасштабное военное вторжение.
Об этом сообщает Reuters.
Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что в случае наступления РФ, США введут "разрушительные экономические санкции" и предоставят Украине оружие.
"Мы дадим народу Украины оружие, смертельное оружие, необходимое для защиты их жизни", - добавил Блюменталь.
По его словам, Вашингтон может дать Украине противотанковые ракеты Javelin, ракеты Stinger, стрелковое оружие и катера.
Напомним, ранее в США предложили передать Украине оружие, которое предназначалось для Афганистанан.
Также мы писали, что недавно Politico со ссылкой на украинских и американских официальных лиц заявило, что Соединенные Штаты Америки в рамках оказания "тайной помощи" Украине намерены поставить радарную систему и морское оборудование на сумму 200 миллионов долларов, взятые у Пентагона.
Кроме того, сообщалось, что Кулеба анонсировал диалог с Германией о поставках оружия, против которых выступает Берлин.