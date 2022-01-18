Делегация Конгресса США в ходе визита в Киев пообещала, что Вашингтон предоставит Украине летальное оружие, если Россия решится на полномасштабное военное вторжение.

Об этом сообщает Reuters.

Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что в случае наступления РФ, США введут "разрушительные экономические санкции" и предоставят Украине оружие.

"Мы дадим народу Украины оружие, смертельное оружие, необходимое для защиты их жизни", - добавил Блюменталь.

По его словам, Вашингтон может дать Украине противотанковые ракеты Javelin, ракеты Stinger, стрелковое оружие и катера.

Напомним, ранее в США предложили передать Украине оружие, которое предназначалось для Афганистанан.

Также мы писали, что недавно Politico со ссылкой на украинских и американских официальных лиц заявило, что Соединенные Штаты Америки в рамках оказания "тайной помощи" Украине намерены поставить радарную систему и морское оборудование на сумму 200 миллионов долларов, взятые у Пентагона.

Кроме того, сообщалось, что Кулеба анонсировал диалог с Германией о поставках оружия, против которых выступает Берлин.